Hamburg Lina Beckmann begeistert in „Laios“ am Schauspielhaus

Die Schauspielerin Lina Beckmann („Polizeiruf 110 Rostock“) hat in der Uraufführung von „Laios“ am Freitagabend im Schauspielhaus in Hamburg mit einem großen Solo brilliert. Beckmann wuchtet in der Inszenierung von Karin Beier in 90 Minuten gleich mehrere Rollen, unter anderem als Chor, Laios und Iokaste.