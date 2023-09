Sandra Hüller bekommt Preis des Hamburger Filmfestes

Die Schauspielerin Sandra Hüller (45) gilt als Ausnahmetalent. Allein für ihre Rolle in der Tragikomödie „Toni Erdmann“ erhielt sie mehrere Filmpreise. Nun wird Hüller auch auf dem Filmfest Hamburg ausgezeichnet. Die in Thüringen geborene Schauspielerin bekommt am Samstag (19.30 Uhr) vor der Deutschlandpremiere des preisgekrönten Krimidramas „Anatomie eines Falls“ mit ihr in der Hauptrolle den Douglas-Sirk-Preis überreicht. Damit ist sie erst die zweite deutsche Schauspielerin nach Nina Hoss, die damit geehrt wird.