39-Jähriger soll Mutter in Hamburg-Harburg getötet haben

Ein 39-Jähriger, der in Hamburg-Harburg seine Mutter getötet haben soll, ist festgenommen worden. Er wurde am Donnerstagabend in seiner Wohnung im Stadtteil Barmbek festgenommen und in ein Untersuchungsgefängnis gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 63-Jährige war am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Sohn die Rettungskräfte verständigt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei einer Obduktion ergaben sich Hinweise auf mehrfache Gewalteinwirkung gegen die Frau. Es besteht laut Polizei ein dringender Tatverdacht gegen den Sohn. Die Entscheidung über den Haftbefehl stand den Angaben zufolge noch aus.