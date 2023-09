Kriminalität Zwei Geldautomaten in Ladenpassage gesprengt: Zeuge gesucht

In einer Ladenpassage in Flensburg sind in der Nacht zum Freitag zwei Geldautomaten gesprengt worden. Bei der Explosion seien beide Geräte komplett zerstört worden, teilte das Landeskriminalamt mit. Ob es den Tätern gelungen sei, Bargeld zu erbeuten, war noch unklar.