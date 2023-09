24-Jähriger kommt nach Tod einer 55-Jährigen vor Haftrichter

Nach dem Tod einer 55 Jahre alten Frau in Lübeck steht ein 24 Jahre alter Angehöriger unter dringendem Tatverdacht. Er sei bereits am Donnerstag festgenommen worden und solle im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck. Dabei solle die vorläufige Unterbringung des 24-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik beantragt werden, sagte er. Medienberichte, wonach es sich bei dem Festgenommenen um den Sohn der Getöteten handeln soll, bestätigte er zunächst nicht. Auch zur genauen Todesursache der Frau machte er zunächst keine Angaben. Die 55-Jährige war nach Angaben der Polizei am Donnerstag leblos im Flur ihrer Wohnung gefunden worden.