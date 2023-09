Marineunterstützungskommando wechselt die Führung

Wilhelmshaven. Beim Marineunterstützungskommando (Mukdo) - zuständig dafür, dass Schiffe, Boote und Flugzeuge der Flotte funktionieren - wechselt das Kommando. Die Übergabe soll am Freitag (10.00 Uhr) in Wilhelmshaven erfolgen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Künftig soll Kapitän zur See Matthias Michael Potthoff die Befehlsgewalt über das Mukdo haben.

Pothoff war zuletzt Referatsleiter im Bundesverteidigungsministerium am Standort Bonn. „Unser größtes Potenzial sind unsere Leute mit geballter Fachexpertise, das ist unser größtes Pfund, auf das ich mit Respekt und gespannter Erwartung schaue“, sagte Potthoff vorab.

Seit 2017 hatte Flottillenadmiral Lars Holm die Führung des Mukdo inne. „Das Kommando ist mit Blick auf die Instandsetzung unserer Schiffe, Boote, fliegenden Waffensysteme, aber auch der zahlreichen Marinelandanlagen unverzichtbar“, sagte Holm vor der Übergabe.

Das Mukdo, das zur Deutschen Marine gehört, gibt es in der bestehenden Form seit 2012. Das Kommando verfügt über 14 Standorte in Deutschland. Zudem ist es auch in den Niederlanden und in den Vereinigten Staaten vertreten. Der Stab sitzt im niedersächsischen Schortens (Landkreis Friesland) bei Wilhelmshaven. Das Mukdo hat rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

