Hamburg Waffenverbotszone am Hauptbahnhof - Bekanntgabe der Details

In Hamburg werden am Freitag (10.00 Uhr) Details zum dauerhaften Waffenverbot am Hauptbahnhof vorgestellt. Auskunft geben Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Hamburg, Jan Müller.