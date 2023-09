Topspiel gegen Düsseldorf: HSV kann mit Sieg ganz nach oben

Hamburg (dpa/lno). Der Hamburger SV nimmt im Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze ins Visier. Mit einem Sieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorfer kann das Team von Trainer Tim Walter die Rheinländer zumindest vorerst von Platz eins verdrängen. Beinahe noch wichtiger ist, dass sich die Mannschaft nach den Niederlagen gegen die Aufsteiger SV Elversberg und VfL Osnabrück mit einer starken Leistung rehabilitieren kann.

In Fortuna-Trainer Daniel Thioune kommt ein alter Bekannter in das Volksparkstadion. Der 49-Jährige hatte die Hamburger in der Spielzeit 2020/21 betreut und musste kurz vor dem Saisonende gehen. In 20 Monaten in Düsseldorf hat er aus einem Abstiegs- einen Aufstiegskandidaten geformt. Seit vier Spielen ist die Fortuna ungeschlagen.

