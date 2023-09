Nationalcoach Gislason: Kiel und Magdeburg bleiben Favoriten

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sieht in seinen beiden Ex-Clubs THW Kiel und SC Magdeburg die großen Favoriten auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft. „Ich sehe die beiden am Ende auf Platz eins und zwei. Dabei bleibe ich auch“, sagte der 64-jährige Isländer den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) tritt der THW zum Spitzenspiel beim SCM an. Gisalson, der in der Nähe von Magdeburg wohnt, wird die Partie live in der Halle verfolgen.