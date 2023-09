Fortuna-Coach Thioune erwartet HSV mit „Wut im Bauch“

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune will sich von den jüngsten Niederlagen des Hamburger SV nicht blenden lassen. „Wir dürfen die letzten beiden Spiele des HSV nicht für uns so heranziehen, dass das für uns ein Selbstläufer werden könnte“, sagte der 49-Jährige am Donnerstag vor der Partie der Rheinländer in Hamburg (Freitag 18.30 Uhr/Sky). Die Hanseaten hatten zuletzt jeweils mit 1:2 gegen die SV Elversberg und den VfL Osnabrück verloren.

„Ich glaube, dass morgen schon ausreichend Wut im Bauch sein wird“, sagte Thioune mit Blick auf den HSV, der sich auf mehr als 55.000 Zuschauer im Volkspark freuen kann. „Ich durfte ja auch schon mal ein paar Tage am Spielfeldrand stehen in Hamburg. Zwar ohne Zuschauer, aber ich weiß auch, was das mit dem Verein macht, mit der Mannschaft macht. Sie wollen eine Reaktion zeigen.“ Thioune hatte den HSV von 2020 bis 2021 trainiert. Vor der Partie führt Düsseldorf die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga an, Hamburg ist Dritter und hat einen Punkt weniger.

„Ich würde gerne auch morgen auf der Rückfahrt noch vor dem Hamburger SV stehen“, sagte Thioune. Angesprochen auf seinen Torwart Florian Kastenmeier, der Thioune an dessen alter Wirkungsstätte bei einem Sieg als Party-Antreiber ins Spiel gebracht hatte, sagte der Coach: „Wenn am Ende des Tages der Kreis da ist und es sollte was zu feiern geben, lasse ich mich gerne von Florian Kastenmeier auffordern zu einem Paartanz.“

