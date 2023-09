Umstellung auf CO2-neutrale Schifffahrt kostet Milliarden

Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) rechnet bei der Umstellung der Schifffahrt und der Hafeninfrastruktur auf CO2-neutrale Kraftstoffe mit hohen Kosten. Bis 2050 entstehen demnach zusätzliche Kosten von bis zu rund 111 Milliarden Euro. Etwa 7,5 bis 26 Milliarden Euro entfielen auf die Schiffe selbst, 26 bis 85 Milliarden Euro auf die Infrastruktur, teilte die in Genf ansässige UN-Organisation am Mittwoch in ihrem Bericht über den Seeverkehr 2023 mit. In dem anlässlich des Welttags der Seeschifffahrt am Donnerstag veröffentlichten Papier fordert die Konferenz einen gerechten Übergang zu einer dringend notwendigen dekarbonisierten Schifffahrtsindustrie.