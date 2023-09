Vorpommern-Rügen „Gorch Fock 1“ und „Greif“ in Stralsunder Werfthalle

Mit der „Gorch Fock 1“ und der „Greif“ werden aktuell gleich zwei größere Traditionssegler auf der Volkswerft Stralsund saniert. Am Mittwoch (10.00 Uhr) stellen die Verantwortlichen die Arbeit an den Schiffen vor, die laut Stadt derzeit nebeneinander in der großen Schiffbauhalle liegen.