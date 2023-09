MV bildet künftig Seelotsen aus

In Mecklenburg-Vorpommern werden vom Herbst kommenden Jahres an Seelotsen ausgebildet. Die Hochschule Wismar werde als einzige in Deutschland Seelotsinnen und Seelotsen in Rostock-Warnemünde in einem Masterstudiengang ausbilden, teilte das Wissenschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit. Der Studiengang „Maritime Pilotage“ in Kooperation mit der Hochschule Flensburg starte ab dem Wintersemester 2024/25. Damit könnten erstmals Absolventen mit einem Bachelorabschluss in Nautik in Deutschland den Berufsweg zum Seelotsen über ein Masterstudium einschlagen. Auch Kapitäne können als Seelotsen arbeiten.