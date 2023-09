Verfassungsgerichtspräsident wird Einheits-Festrede halten

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, wird in diesem Jahr die Rede beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit halten. Neben dem Bundesratspräsidenten, Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, als Gastgeber, werde Harbarth am 3. Oktober in der Elbphilharmonie zu den versammelten Spitzen des Staates, der Bundesländer und zahlreichen Gästen sprechen, teilte der Hamburger Senat am Dienstag mit. Der 51-Jährige Jurist ist seit 2018 Präsident des höchsten deutschen Gerichts.