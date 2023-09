Dressel: Vorschlag zur Flüchtlingsaufnahme inakzeptabel

Der Vorschlag des Bundes zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme ist für Hamburg und Schleswig-Holstein nicht hinnehmbar. „Die Haltung des Bundes und speziell des Bundesfinanzministeriums von Christian Lindner zu einer fairen Lastenverteilung bei der Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme ist inakzeptabel und der Lage völlig unangemessen“, erklärte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag. Der Bund hatte am Montag im Rahmen der entsprechenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe angeboten, sich von 2024 an mit 5000 Euro pro Flüchtling und Jahr zu beteiligen.