Als sechster Club: HSV hat 100.000 Mitglieder

Aktuell läuft es für den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gar nicht. Einfluss auf die Attraktivität des Vereins hat das dem Anschein nach nicht. Wie der HSV am Dienstag mitteilte, hat der Traditionsclub am 1. Oktober erstmals 100.000 Mitglieder. Verteilt sind diese auf 52 Länder. Noch vor einem Jahr hatten die Hanseaten 90.000 Vereins-Angehörige gemeldet.