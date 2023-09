St. Pauli beendet im Nachwuchs Zusammenarbeit mit Beratern

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli arbeitet in seinem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) künftig nicht mehr mit Beratern und Agenturen zusammen. Der Club teilte am Dienstag mit, dass diese Regelung für alle minderjährigen Spieler im NLZ gelte. Damit positioniere sich der FC St. Pauli klar gegen die Kapitalisierung des Jugendfußballs, hieß es in der Mitteilung.