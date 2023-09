Schlägerei in Hamburg löst Großeinsatz der Polizei aus

Eine Schlägerei vor einem Pizza-Lieferdienst in Hamburg-Wandsbek hat in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei seien auch Messer und Schusswaffen zum Einsatz gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. An der Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen seien Dutzende Menschen beteiligt gewesen, hieß es weiter. Da einige aber vor der Ankunft der Polizei geflohen seien, habe man die genaue Anzahl nicht feststellen können.