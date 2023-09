Versorgungslage bei manchen Blutkonserven ist angespannt

Nur knapp einen Tag reichen die Blutkonserven mancher Blutgruppe aktuell. Rund 500 Blutspenden benötigt der Blutspendedienst des DRK in Hamburg und Schleswig-Holstein am Tag. Bei zwei Blutgruppen könnten es mehr Spender sein.

Blutkonserven werden in einem Kühlraum gelagert.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Im Norden sind die Blutkonserven bei einigen Blutgruppen momentan knapp. „Seit einigen Wochen fehlen uns gerade bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ Spender“, sagte die Sprecherin des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für Hamburg und Schleswig-Holstein, Susanne von Rabenau, der Deutschen Presse-Agentur. Für beide Blutgruppen gebe es aktuell knapp einen Tag Versorgungssicherheit, das sei wenig für diese Blutgruppen. Ideal wären drei bis fünf Tage. „Aber es ist noch nicht so, dass ein großer Engpass bevorsteht.“

In Kooperation mit dem Landtag hat das Deutsche Rote Kreuz für Dienstag zur Blutspende aufgerufen. Von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sind Spenden im Landeshaus möglich. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Dienstag Blut spenden. Zudem können sich Norddeutsche dort für die Deutsche Stammzellspenderdatei registrieren lassen. Die Blutspende-Aktion im Landeshaus findet seit 2005 regelmäßig statt.

„Wir brauchen rund 500 Blutspenden in Schleswig Holstein und Hamburg zusammen pro Tag, um den Bedarf für alle Kliniken zu decken“, sagte Rabenau. Vor allem auch onkologische Arztpraxen brauchten diese.

