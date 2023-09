Sohn tötet eigene Mutter wohl im Wahn - Verfahren beginnt

Weil er möglicherweise im Wahn seine eigene Mutter getötet haben soll, muss sich ein 29 Jahre alter Mann am Dienstag (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem Mann wird Totschlag zur Last gelegt. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er im Mai dieses Jahres im Zustand der Schuldunfähigkeit im gemeinsam mit seinen Eltern bewohnten Haus in Hamburg-Blankenese seine Mutter umgebracht haben. Es ist möglich, dass Teile der Hauptverhandlung des Sicherungsverfahrens nicht öffentlich sind.