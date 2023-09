Urteil gegen Männer wegen versuchten Totschlags erwartet

Vor dem Hamburger Landgericht wird am Dienstag (10.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen zwei Männer wegen versuchten Totschlags erwartet. Die Angeklagten sollen im März 2021 einen Mann attackiert und ihm mit einer Eisenstange mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend sollen sie den lebensgefährlich Verletzten am Boden liegend zurückgelassen haben. Der Tat soll ein Angriff des Opfers vorausgegangen sein. In erster Instanz hatte das Landgericht Hamburg die Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben und das Verfahren an eine andere Strafkammer zurückverwiesen.