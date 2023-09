57-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Kreis Dithmarschen

Bei einem Arbeitsunfall in Marne (Kreis Dithmarschen) ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Der aus Brunsbüttel stammende 57-Jährige habe an einer Laderampe gestanden, als ein Lastwagen rückwärts herangefahren sei, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Mann zwischen Rampe und Fahrzeug eingeklemmt worden. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen - eine sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.