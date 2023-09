Untersuchung toter Meeressäugetiere: Ergebnis-Präsentation

Wellen laufen am Strand der Ostsee am sogenannten Schwedeneck auf den Sand.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) besucht am Montag (10.30 Uhr) das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum. Gemeinsam mit ITAW-Leiterin Ursula Siebert stellt er die Ergebnisse des Totfundmonitorings der Meeressäugetiere in Schleswig-Holstein für das Jahr 2022 vor. Das Monitoring untersucht jährlich die Todesfälle von Säugetieren in schleswig-holsteinischen Meeresgewässern und liefert nach Angaben des Ministeriums wichtige Erkenntnisse über den Gesundheitszustand und die Todesursachen. Goldschmidt wird auch an der Obduktion eines Schweinswals teilnehmen. Das ITAW ist eine Einrichtung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.