Towers erkämpfen sich knappen Sieg bei Dresden Titans

Die Veolia Towers Hamburg haben eine Blamage im BBL-Pokal gerade noch verhindert. Der Basketball-Bundesligist erkämpfte sich mit viel Mühe und Not am Sonntag im Erstrundenspiel beim ProA-Team Dresden Titans einen 88:85 (53:39)-Erfolg und zog damit ins Achtelfinale ein. Für den Hamburger Club war es zugleich der erste Sieg bei der dritten Teilnahme an diesem Wettbewerb. Bester Werfer in der Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschka war Aleksander Dziewa.