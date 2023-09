Nord-Grüne beraten über Nationalpark Ostsee

Schleswig-Holsteins Grüne wollen auf einem Parteitag in Neumünster am Samstag (10.00 Uhr) über einen besseren Schutz der Ostsee beraten. Trotz des Widerstands des Koalitionspartners CDU hält die Partei die Einrichtung eines Nationalparks weiter „für das beste Mittel“, wie es in einem Antrag heißt. Außerdem wollen die Grünen Rasmus Andresen als Kandidaten für die Europawahl nominieren.