SPD berät auf kleinem Parteitag über soziale Gerechtigkeit

Neumünster (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten beschäftigen sich am Samstag (10.00 Uhr) auf einem kleinen Parteitag (Landesparteirat) in Neumünster mit dem sozialen Zusammenhalt. Im Mittelpunkt steht nach Parteiangaben ein Antrag des Landesvorstands mit dem Titel „Zusammenhalt stärken - Zeit, Chancen und Geld gerecht verteilen. Für eine soziale Zeitenwende“. Darin fordert die SPD eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro.

Mit ihrem Leitantrag will sich die Nord-SPD in die Beratungen zum Bundesparteitag im Dezember in Berlin einbringen. Weitere Anträge beschäftigen sich beispielsweise mit den Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen. Der Landesparteirat besteht aus 55 Delegierten aus den Kreisverbänden und Arbeitsgemeinschaften.

