Neuer Fähranleger jetzt auch offiziell eingeweiht

Am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde ist am Freitag der neue Anleger 5 offiziell eingeweiht worden. Dort können Schiffe bis zu einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 38 Metern über eine feste Rampe abgefertigt werden. „Mit dem Neubau des Anleger 5 am Skandinavienkai setzt die Hansestadt Lübeck einen weiteren großen Meilenstein aus dem Hafenentwicklungsplan 2030 um“, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD).