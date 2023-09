Straßenplanung: Rot-Grün setzt auf blau-grüne Infrastruktur

In Hamburg sollen Straßen künftig mittels einer „blau-grünen Infrastruktur“ resilienter gegen die Folgen des Klimawandels werden. Das sieht ein Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen vor, über den die Bürgerschaft in der kommenden Woche entscheiden wird. „Unter dem Begriff „blau-grüne Infrastruktur“ soll bei Straßenbauprojekten von Anfang an ein gutes Stadtklima und der Schutz vor Überschwemmungen durch Starkregen mitgedacht werden“, erklärte Ole Thorben Buschhüter, Verkehrsexperte der SPD, am Freitag.