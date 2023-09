Frauenhäuser und sichere Herkunftsstaaten

Der Landtag befasst sich am Freitag (10.00 Uhr) mit der finanziellen Situation der Frauenhäuser in Schleswig-Holstein. Im Norden fördert das Gleichstellungsministerium knapp 400 Frauenhausplätze in 16 Frauenhäusern. Die Koalitionsfraktionen CDU und Grüne appellieren, dass ein Förderprogramm von der Bundesregierung verlängert werden soll.