Rabe begrüßt Bund-Länder-Einigung bei Startchancenprogramm

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe hat die Einigung zwischen Bund und Ländern auf Eckpunkte für das geplante Startchancenprogramm für sozial benachteiligte Kinder begrüßt. Der Plan, ab dem Schuljahr 2024/25 Kinder aus bildungsfernen Familien und Schulen in sozial schwieriger Lage gezielt mit jährlich rund zwei Milliarden Euro zu fördern, sei „richtig und wichtig“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Die Zahl dieser Kinder sei in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen, „entsprechend niederschmetternd waren die Ergebnisse der letzten Lernstandserhebungen in den meisten Bundesländern.“