Rückkehrer Reese: Teil des Herzens schlägt immer für Kiel

Fußball-Profi Fabian Reese steht vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 25 Jahre alte Angreifer spielt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit Hertha BSC bei Holstein Kiel. „Natürlich will ich das Spiel am Sonntag für Hertha gewinnen, dennoch wird ein Teil meines Herzens immer für Kiel schlagen“, sagte der gebürtige Kieler Reese, der zur neuen Saison zum Bundesliga-Absteiger in die Hauptstadt gewechselt war, den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag).