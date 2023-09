Tourismus in Hamburg bleibt im Juli hinter Vorjahreswerten

Der Tourismus in Hamburg ist im Juli unter den Vorjahreswerten geblieben. Die Zahl der Gäste sank im Vergleich zum Juli 2022 um 2,4 Prozent auf 717.000 und die Zahl der Übernachtungen um 1,8 Prozent auf 1,54 Millionen, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Deutsche Gäste buchten dabei knapp 1,1 Millionen Übernachtungen, was den Angaben zufolge einem Rückgang von 4,3 Prozent entspricht. Ausländische Gäste blieben 442.000 Nächte - ein Plus von 5,0 Prozent.