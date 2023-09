„Queen Mary 2“ hat wieder in Hamburg festgemacht

Das Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“ läuft am Mittag in den Hafen ein.

Nach vier Monaten Pause hat die „Queen Mary 2“ am Mittwoch wieder in Hamburg festgemacht. Die „Königin der Meere“ erreichte das Cruise Center Steinwerder am Mittag, zahlreiche Zuschauer wollten dabei sein. Das vor 20 Jahren gebaute Kreuzfahrtschiff kann fast 2700 Passagiere beherbergen. Das Flaggschiff der britischen Cunard-Reederei ist 345 Meter lang und knapp 49 Meter breit. Der nächste Anlauf der „Queen Mary 2“ in Hamburg ist nach Angaben des Hafens am 22. Oktober geplant.