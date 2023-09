Land und Kommunen einigen sich bei Ganztagsbetreuung

Land und kommunale Spitzenverbände haben eine finanzielle Vereinbarung über den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen und Migrationskosten getroffen. „Mit der erzielten Einigung zeigen Land und Kommunen, dass sie gerade auch in herausfordernden Zeiten ihre jeweilige gesamtstaatliche Verantwortung wahrnehmen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch. Er sprach von einer fairen Kostenverteilung.