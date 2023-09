Ausstellung Hamburger Ausstellung zum Leben in ehemaligen Grenzregion

Hamburg. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit wird im Hamburger Rathaus die Geschichte der Stadt und ihr Standort als ehemalige Grenzregion dargestellt. Vom 21. September bis 16. Oktober kann die Ausstellung „Gewachsen. Geteilt. Geeint. Grenzgeschichte(n)“ besucht werden.

Im Fokus stehen die Auswirkungen der Teilung Deutschlands auf die Menschen, die Wirtschaft und Natur der Region rund um die Hansestadt. Es geht darum, wie die gewachsenen Handelsströme durch die Grenze gebrochen wurden und nach der Öffnung ein Zusammenwachsen in jedem Bereich zu erkennen gewesen sei. Die Ausstellung ist Teil des Leitprojekts „Grenzgeschichte(n)“, bei dem an verschiedenen Erinnerungsorten in der Region vielfältige Materialien und Zeitzeugenberichte gesichert wurden und nun präsentiert werden.

