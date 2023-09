Donezk verliert in Wahlheimat Hamburg gegen Porto

In seiner diesjährigen Champions-League-Heimat Hamburg hat Schachtar Donezk seinen Start in die Königsklassen-Saison verpatzt. Trotz großer Fan-Unterstützung und La-Ola im Volksparkstadion unterlag der ukrainische Fußball-Meister am Dienstag zum Auftakt in der Gruppe H dem FC Porto verdient mit 1:3 (1:3). Kevin Kelsy (13.) gelang das einzige Tor der Ukrainer zum zwischenzeitlichen 1:1.