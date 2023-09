Weltkriegsbombe im Hamburger Hafen entschärft

Die am Hamburger Hafen gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagabend auf der Plattform X mit. Auch der Zünder sei gesprengt worden. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war am Dienstag bei Baggerarbeiten gefunden worden - unweit des Kreuzfahrtterminals Steinwerder sowie eines Musical-Theaters. Die Schiffspassagiere sollten sich vor der Entschärfung auf die von der Bombe abgewandten Seite des Kreuzliners begeben.