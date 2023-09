Moschee und Geschäftsräume durchsucht

Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine Moschee, Geschäftsräume und Wohnungen in Neumünster durchsucht. Grundlage sei ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Kiel. Es habe keine Festnahmen gegeben. Weitere Einzelheiten nannte der LKA-Sprecher nicht. Mehrere Medien hatten zuvor über den Einsatz berichtet.