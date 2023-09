Bei einem umjubelten Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie haben Autor Benjamin von Stuckrad-Barre und Sänger Clueso am Montagabend gemeinsam Texte und Musik präsentiert. Im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals plauderten, scherzten und lasen die beiden unter dem Titel „Doppelalbum“ im ausverkauften Großen Saal. Sie traten - von spontanen gemeinsamen Kurzauftritten abgesehen - nach Angaben des Veranstalters erstmals geplant miteinander auf. Unterstützung gab es beim Singen und Lesen von Sängerin Lotte.

Hamburg Umjubelter Auftritt von Stuckrad-Barre und Clueso in Elphi

Der 48-jährige Stuckrad-Barre las Auszüge aus seinem Roman „Noch wach?“, der sich um Machtmissbrauch, #MeToo und den Bruch einer Männerfreundschaft dreht, und im Frühjahr für großes Aufsehen gesorgt hatte. Auf dem Programm stand auch das Buch „Panikherz“. Textpassagen übernahm dabei auch Clueso. Zwischen Lesungen und Anekdoten sang der 43-Jährige Songs wie „Chicago“ und wurde dafür von den Zuhörern begeistert gefeiert.

Stuckrad-Barre und Clueso sind laut Veranstalter seit Kindheitstagen Fans von Udo Lindenberg. Eines Tages habe der Musiker die beiden einander vorgestellt, und sie freundeten sich an. „Zumeist in irgendwelchen Hotelzimmern treffen sich die beiden seither in unregelmäßiger Regelmäßigkeit, singen und lesen einander vor, woran sie gerade arbeiten“, hieß es. Nach zweieinhalb Stunden endete der unterhaltsame Abend mit dem schönen Duett „Wenn Du liebst“.

Unter dem Motto „Zeit für Bücher“ sind bei dem Literaturfestival bis zum 28. Oktober wieder zahlreiche nationale und internationale Autorinnen und Autoren zu Gast in Hamburg. Es stehen 76 Veranstaltungen auf dem Programm - unter anderem im Schauspielhaus, im Thalia Theater und in der Hauptkirche St. Katharinen.

