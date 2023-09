Jüdische Gemeinde bekommt Grundstück zurück

Für den geplanten Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge soll die Jüdische Gemeinde Hamburg ein Grundstück am Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel zurückerhalten. Wie die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und Linken am Montag mitteilten, werde die Bürgerschaft in der kommenden Woche einen interfraktionellen Antrag zur Übereignung zweier Flurstücke beschließen. Damit solle der Grundstein für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge gelegt werden, hieß es.