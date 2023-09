Unbekannter Toter gefunden: Keine Hinweise auf Straftat

In Aumühle im Kreis Stormarn ist die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden worden. Ein Spaziergänger habe den Toten am Sonntag am Ufer eines Baches entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Toten geborgen, der anschließend von der Kriminalpolizei und einem Arzt untersucht worden sei. Nach aktuellem Sachstand liegen keine Erkenntnisse auf ein Fremdverschulden vor. Genauere Erkenntnisse zur Todesursache und zur Identität des Toten müsse die Obduktion ergeben, sagte eine Polizeisprecherin.