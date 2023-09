Sechs Verletzte bei Schlägereien: Polizei räumt Fehler ein

Im Zusammenhang mit zwei Schlägereien mit insgesamt sechs Verletzten hat die Lübecker Polizei Fehler in der Kommunikation eingeräumt. Die Vorgänge würden jetzt aufgearbeitet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei hatte am Wochenende in einer Pressemitteilung dazu aufgefordert, ein im Netz kursierendes Video von einer Auseinandersetzung in der Lübecker Innenstadt nicht zu verbreiten und von privaten Geräten zu löschen. Sie begründete das mit dem Schutz Dritter.

Lübeck (dpa/lno). Im Zusammenhang mit zwei Schlägereien mit insgesamt sechs Verletzten hat die Lübecker Polizei Fehler in der Kommunikation eingeräumt. Die Vorgänge würden jetzt aufgearbeitet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei hatte am Wochenende in einer Pressemitteilung dazu aufgefordert, ein im Netz kursierendes Video von einer Auseinandersetzung in der Lübecker Innenstadt nicht zu verbreiten und von privaten Geräten zu löschen. Sie begründete das mit dem Schutz Dritter.

Auslöser dafür waren zwei Schlägereien in Lübeck, bei denen am Freitag insgesamt sechs Menschen verletzt wurden. Die Hintergründe und mögliche Zusammenhängen zwischen beiden Vorfällen seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Am Freitag waren nach Polizeiangaben zunächst zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren am Rande einer Schulsportveranstaltung von zwei anderen Lübeckern im Alter von 16 und 19 Jahren geschlagen und getreten worden. Kurz darauf wurde die Polizei wegen einer Schlägerei in der Lübecker Innenstadt alarmiert. Auch bei dieser Schlägerei vor einem Imbiss seien der 16-Jährige und der 19-Jährige beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die „Lübecker Nachrichten“ und der NDR hatten zuvor berichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg