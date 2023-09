Rennradfahrer in Rausdorf lebensgefährlich verletzt

Ein Rennradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor mit Gülleanhänger in der Nähe von Rausdorf (Kreis Stormarn) lebensgefährlich verletzt worden. Am frühen Samstagabend fuhr der 55 Jahre alte Radfahrer auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Rausdorf als ihm der Traktor in einer Kurve entgegenkam, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Der 48 Jahre alte Traktorfahrer fuhr nach weiteren Angaben auf dem Grünstreifen der Straße, als der 55-Jährige mit dem hinteren Teil des Güllewagens zusammenprallte. Der Rennradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, hieß es. Über den Zustand des Radfahrers konnte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen keine Angaben machen.