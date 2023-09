Dittsche schließt Open-Air-Saison im Hamburger Stadtpark

Im Stadtpark in Hamburg ist es möglich, Musikstars aus unmittelbarer Nähe zuzujubeln und mit ihnen zu singen. Denn die kleine Freiluftbühne ist so grün und gemütlich wie auch persönlich. Auch in diesem Jahr waren wieder Zehntausende bei den Konzerten und Veranstaltungen.

Hamburg (dpa/lno). In Bademantel und Jogginghose hat Olli Dittrich als Kultfigur „Dittsche“ am Sonntag die Open-Air-Saison im Hamburger Stadtpark ausklingen lassen. Insgesamt besuchten rund 165.500 Menschen die 46 Veranstaltungen, wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH mitteilte.

Davon waren 37 Konzerte, zu deren Highlights Shows von Ava Max, Silbermond, Beth Hart, Jack Johnson, Cat Stevens, One Republic, Paolo Nutini, Jacob Collier, Nile Rodgers & Chic, The Black Keys sowie drei ausverkaufte Gastspiele von Johannes Oerding zählten. Kultur- und Word-Formate wie die Kinderveranstaltung Lütt im Park, Best Of Poetry Slam, Best of Stand Up Comedy sowie Shows von Helge Schneider und Dittsche standen ebenso auf dem Programm.

„Wir freuen uns sehr, dass die Saison erneut störungsfrei und überaus erfolgreich verlaufen ist. Speziell in diesen herausfordernden Zeiten ist dies für uns keine Selbstverständlichkeit und spornt uns umso mehr an, auch in 2024 wieder ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen, Musikfarben und Interessen zusammenzustellen“, sagte Geschäftsführer Ben Mitha dazu am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Das Stadtpark Open Air gilt als eine der schönsten und grünsten Freiluftbühnen. Die Konzertbesucherinnen und - besucher stehen dabei in einem grasbewachsenen, ansteigenden Rondell, das von vier Meter hohen Buchenhecken umschlossen ist. Das Stadtpark Open Air gibt es seit fast 50 Jahren. In dem grünen Rund haben bis zu 4000 Menschen Platz.

Die ersten Acts für das kommende Jahr stehen bereits fest, einige Konzerte sind sogar schon ausverkauft. So werden unter anderem Pur, Finch und auch wieder Helge Schneider beim Stadtpark Open Air 2024 dabei sein. Die mehrmonatige Open-Air-Saison startet am 11. Mai - wie gewohnt mit einem Auftritt von Lokalmatador Lotto King Karl - und geht dann bis zum 15. September.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg