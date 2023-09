American Magic gewinnt erste Vorregatta zum America's Cup

Das US-Team American Magic hat die erste Vorregatta zum 37. America's Cup gewonnen. Im spanischen Revier von Vilanova i la Geltrú siegte die Mannschaft vom New York Yacht Club ohne Finale, das in einer hartnäckigen Flaute nicht mehr beendet werden konnte. Die Amerikaner setzten sich auf den futuristischen Trainings- und Testyachten vom Typ AC40 nach fünf Rennen gegen die Cup-Verteidiger vom Emirates Team New Zealand und das französische Orient Express Racing Team vom Deutsch-Franzosen Stephan Kandler durch.

Auf die Plätze vier bis fünf segelten am windarmen fordernden Wochenende Patrizio Bertellis italienisches Luna Rossa Prada Pirelli Team vor dem Schweizer Team Alinghi Red Bull Racing und Sir Ben Ainslies britischen Cup-Jägern vom Team Ineos Britannia.

Die Vorregatta auf den neuen Tragflächen-Rennyachten der Einheitsklasse AC40 galt vor allem als erster Test für die Güte der Segel-Crews. Auswirkungen auf den America's Cup 2024, der auf fast doppelt so großen Neubauten vom Typ AC75 bestritten wird, hat diese Vorregatta nicht.

Bis zum Beginn des America's Cup von August bis Oktober 2024 sind zwei weitere Vorregatten zum Jahresende in Dschidda in Saudi-Arabien und im August 2024 in Barcelona geplant. Einen deutschen Herausforderer gibt auch im 37. America's Cup nicht, jedoch werden ein Frauen- und ein Jugendteam unter deutschen Flaggen am Youth und am Puig Women's America's Cup im September und Oktober 2024 teilnehmen.

