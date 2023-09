Delfin unterhält wieder Strand- und Promenadenbesucher

Er springt und springt und schraubt sich dabei oft mehrere Meter hoch in die Luft. In Travemünde gibt es wieder ganz kostenlos ein tierisches Unterhaltungsprogramm: In der Ostsee ist erneut ein verspielter Delfin unterwegs. Wer es ist, ist noch unklar.

Travemünde. Wie bereits seit einigen Tagen hat ein aufgeweckter Delfin auch am Wochenende wieder in Travemünde Menschen am Strand und auf der Promenade mit seinen Sprüngen unterhalten. Teilweise sprang das Tier dabei mehrere Meter hoch, wie ein dpa-Fotograf am Sonntag berichtete. Besonders aktiv war der Meeressäuger bei strahlendem Sonnenschein. Ansonsten hielt sich das Tier gern bei den orangefarbenen Lotsenbooten auf oder schwamm in der Heckwelle der Fähre mit. Der springende Delfin hatte erneut zahlreiche Schaulustige an die Ostsee gelockt. Die beobachteten das Tier vom Strand und von der Promenade aus.

Der Meeressäuger war bereits am Mittwoch in der Trave gesehen worden. Auch am Donnerstag schwamm er dort munter herum und sprang durch die Luft. Bereits Anfang Mai war ein Delfin, dem Besucher des Seebades den Namen „Delle“ gaben, in Travemünde gesichtet worden. Ob es sich bei dem erneuten tierischen Besucher wieder um „Delle“ oder um einen Artgenossen handelt, war laut Wasserschutzpolizei auch am Sonntag noch nicht klar.

