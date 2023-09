Betrunkener attackiert S-Bahn-Fahrgäste und Bundespolizisten

Ein betrunkener Mann mit nacktem Oberkörper hat in der Hamburger S-Bahn grundlos mehrere Fahrgäste und später auch Bundespolizisten beleidigt, bedroht und attackiert. In einem Fall soll er einer Frau mit einem Kinderwagen so stark auf den Rücken geschlagen haben, dass sie fast zu Boden gegangen ist, wie die Bundespolizei am Sonntag in Hamburg mitteilte. Auch Helfer, die Angriffe auf weitere Fahrgäste verhindern wollten, wurden am Samstag von dem 25-Jährigen geschlagen.