Hamburg 80-Jähriger kracht mit Auto in Hauseingang am Fischmarkt

Ein 80-Jähriger ist im Hamburger Stadtteil Altona mit seinem Auto in einen gläsernen Eingang nahe der Fischmarkthalle gefahren. Der Mann wurde bei dem Unfall am Samstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei rechnet mit einem erheblichen Sachschaden - wie hoch dieser genau ausfällt, war am Sonntag aber zunächst unklar. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es von der Polizei zunächst nicht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.