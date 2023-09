CDU-Landesvorstand nominiert Kandidaten für Europawahl

Der Landesvorstand der Hamburger CDU hat Freya Gräfin Kerssenbrock am Samstag einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl nominiert. „Sie wird gemeinsam mit Niclas Heins, David Erkalp und Stefanie Blaschka auf der Landesliste der CDU Hamburg einen energischen Europawahlkampf führen“, sagte Landeschef Dennis Thering am Samstag. Bedauerlicherweise fehle Hamburg derzeit eine starke Stimme in Europa.