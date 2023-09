Chancen, kein Tor: VfB Lübeck unterliegt Dynamo Dresden

Der VfB Lübeck hat in der 3. Fußball-Liga den Tabellenführer Dynamo Dresden nicht stoppen können. Der Aufsteiger unterlag am Samstag den Sachsen mit 0:1 (0:0). Trotz ihrer zweiten Saisonniederlage nach sechs Spielen enttäuschten die Lübecker nicht. Vor allem nach dem Rückstand durch Dynamos Jakob Lemmer (51.) drehte das Team von Trainer Lukas Pfeiffer auf und erspielte sich zahlreiche Chancen. Die Gastgeber scheiterten immer wieder an Dresdens Stefan Drljaca. Dennoch war der Sieg der Gäste nicht unverdient. Sie hatten vor allem in der ersten Hälfte das Spiel bestimmt.